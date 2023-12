"Da Renzi a Saccardi, per finire con Scaramelli e Sguanci, gli esponenti di Italia Viva, per giorni, avevano manifestato la loro contrarietà all'aumento delle tasse proposto dal Presidente Giani, ma, alla fine, i due Consiglieri regionali, piuttosto pavidamente, hanno solo deciso di assentarsi al momento del voto -afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, anche a nome dei suoi colleghi -. Invitiamo, ora, la stessa Vicepresidente della Regione a prendere pienamente atto della situazione creatasi e quindi coerentemente a dimettersi - prosegue l'esponente leghista -. Di pari passo, anche i Consiglieri regionali Scaramelli e Sguanci che non hanno approvato un documento rilevante come il Bilancio, dovrebbero immediatamente passare tra i banchi dell'Opposizione.

Se, poi, nessuna delle persone fin qui menzionate, ha il coraggio delle proprie azioni, allora sia direttamentre Renzi a far staccare la spina ai suoi compagni di partito. E', ormai evidente a tutti, che questa Maggioranza non esiste più e quindi Italia Viva abbandoni il Pd al suo triste destino", conclude Elena Meini.