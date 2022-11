“Siamo fermamente convinti e non da oggi, che gli aeroporti di Firenze e Pisa debbano avere pari valore strategico, in tal senso abbiamo presentato un emendamento, poi approvato, che impegna la Giunta a presentare osservazioni al piano Enac per classificare i due scali come di particolare rilevanza -affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega -. Ma noi andiamo oltre e quindi abbiamo chiesto di poter incontrare a breve il Ministro Salvini per analizzare assieme a lui, sia l’annosa questione relativa agli scali regionali, ma pure l’altrettanto importante problematica inerente alla forte carenza infrastrutturale che sta chiaramente penalizzando, da decenni, la Toscana. Le troppe parole e le sterili polemiche, le lasciamo, dunque, volentieri agli altri; noi puntiamo a centrare gli obiettivi e siamo certi che, col fondamentale supporto del Ministero competente, finalmente si vedrà una luce in fondo al tunnel, in un variegato, essenziale e delicato contesto, colpevolmente ingessato da palesi incapacità e facili promesse. Più che ripetitivi atti, servono, invece, fatti" concludono i rappresentanti della Lega.