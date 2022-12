“Tanto per cambiare, il Pd non si smentisce e su un tema importante come la collocazione anche in Toscana di un Cpr (Centro di permanenza temporanea) si divide apertamente - affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega -. Infatti, solo pochi giorni orsono, con nostra sorpresa, sia il Presidente Giani che il Sindaco Nardella si erano espressi favorevolmente alla creazione pure nella nostra Regione di una struttura di quel tipo, mentre il Capogruppo in Consiglio regionale, Ceccarelli ed il suo collega Sostegni, hanno rilasciato quest’oggi dichiarazioni in senso opposto-proseguono i Consiglieri -. Insomma, il solito Pd litigioso ed arruffone che si spacca, al suo interno, inevitabilmente, su ogni questione - precisano gli esponenti leghisti -. Su questo tema, invece, noi siamo assolutamente e compattamente favorevoli ed anzi ci auguriamo che tale ipotesi si concretizzi quanto prima-concludono i rappresentanti della Lega”.