"Come denunciato da ANCE, a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno, si sono registrati significativi incrementi nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione, la cui entità sta determinando enormi difficoltà alle imprese appaltatrici, già gravate da ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute all’evento pandemico in atto. Si parla di aumenti straordinari, che vanno ben oltre le normali fluttuazioni del mercato e che rischiano di compromettere la regolare esecuzione degli appalti in corso. Pertanto quale Membro della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, ho presentato quale prima firmataria una apposita interpellanza urgente insieme ad altri colleghi di Forza Italia per agire immediatamente. L'allarme che lancio non è solo del nostro Paese, ma è europeo e Thomas Bauer, presidente della Fiec, federazione europea dei costruttori, ha scritto alla commissione Ue per mettere in guardia dai rischi dei rincari e chiedere misure." Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia. "Le nostre richieste sono chiare: prevedere l’emanazione di appositi decreti ministeriali al fine di poter rilevare, su base trimestrale, le variazioni percentuali intervenute nel corso del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020, sia in aumento che in eventuale diminuzione, superiori ad una certa percentuale; ed infine introdurre un meccanismo di compensazione urgente e straordinario per i lavori eseguiti nel corso del 2021, attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali intervenuti, da applicarsi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutti i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della norma. Credo sia opportuno rispondere all'appello che da mesi viene sollevato dalle categorie interessate, se non vogliamo che il problema diventi devastante. Aumenti considerevoli delle materie prime si sono riscontrati, come sollevato dalla stampa nazionale, non solo per il cobalto, il nickel, il manganese, ma anche per il petrolio, il rame, il polietilene, il ferro, la gomma, il legno. Le cause? Innanzitutto la difficoltà di fare viaggiare le merci in periodo di pandemia da Covid-19. Ci auguriamo adesso che il Governo intervenga per evitare un pericoloso blocco degli appalti."