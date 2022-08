"Una ventata d'ossigeno per il mercato del credito, che ancora è a rischio blocco", afferma Erica Mazzetti, deputata toscana di Forza Italia, commentando la semplificazione introdotta per la cessione dei crediti, che aggiunge: "Una semplificazione per le cessioni senza vincolo del 1 maggio: il governo, come da impegni presi con il Parlamento, ha corretto una norma che avrebbe potuto essere un ulteriore danno. La fine della legislatura non ha significato per noi di Forza Italia una ritirata dagli impegni presi, anzi, stiamo facendo di tutto per non lasciare al prossimo governo insoluto il problema dei crediti. Con un governo di centrodestra e con Forza Italia pienamente rappresentata, ci impegneremo per risolvere definitivamente il problema ma anche per creare condizioni favorevoli allo sviluppo del settore, come specificato nei punti del nostro settore. Abbiamo impegnato e sollecitato il governo Draghi che, con nostri continuativi interventi, sta operando finalmente per salvaguardare imprese, professionisti, cittadini", conclude Mazzetti