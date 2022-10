“Non voglio entrare nella querelle degli “audio”, anche perché dobbiamo pensare prima di tutto alle emergenze del Paese”. Così la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti. “Ci sono alcuni punti – stiamo parlando di passaggi privi di contesto – che, però, in un dibattito politico serio, meriterebbero maggior attenzione. Mi riferisco a quello dell’assenza di una leadership in Occidente e a quello sulle ricadute della guerra in Europa: questi sono fatti. Del resto, Berlusconi ha una profondità di pensiero che altri leader o presunti tali non avranno mai”. “Non è casuale che proprio Forza Italia sia, sempre, al centro degli attacchi del sistema mediatico e delle sinistre perdenti. Forza Italia ha una linea politica chiara a tutto tondo, e la sua concretezza l’ha portata a prendere moltissimi consensi, molti più dei pronostici, con buona pace di chi ci credeva morti o di chi ci voleva smembrare, noi ci siamo e siamo determinanti. E il merito è di Silvio Berlusconi”, conclude.