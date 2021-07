"Barillari oltre a dire cose deliranti sui vaccini ha portato un'arma dentro la sede del Consiglio Regionale del Lazio. È un pericoloso irresponsabile. Purtroppo un vaccino per la stupidità non è ancora stato inventato. In certi casi servirebbe soprattutto per chi, purtroppo, rappresenta anche le Istituzioni". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.