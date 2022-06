"La normalità è quasi raggiunta quest'anno con uno scritto nazionale, una seconda prova affidata alle Commissioni locali e un orale tenendo anche conto del percorso fatto in questi anni". Lo ha detto, sull'esame di maturità, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, a 'Radio24' parlando di un "cammino verso la normalità. Vediamo come va e cosa poter suggerire" per il futuro.