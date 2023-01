“Le giovani dell’Iran, con il loro coraggio. Le donne afghane che lottano per la loro libertà. Quei ragazzi russi, che sfidano la repressione per dire il loro 'no' alla guerra”. Grazie Presidente, buon anno di a tutte e a tutti". Così la consigliere regionale del Lazio del PD Eleonora Mattia su Twitter.

