"Desidero esprimere tutto il mio sdegno per l'inaccettabile atto vandalico al monumento dedicato a Giacomo Matteotti a Riano. Lo scorso 10 giugno, proprio lì, avevo ribadito l'importanza di ricordare una figura centrale per la nostra Repubblica, come quella del deputato socialista ucciso dalla violenza fascista. Mi auguro che i responsabili di tale gesto vengano individuati e sanzionati adeguatamente. La vita di Giacomo Matteotti racconta una storia di coraggio, amore profondo per il libero pensiero e per i diritti di tutti. Non permetteremo a nessuno di oltraggiare questi valori condivisi della nostra comunità nazionale". Così Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.