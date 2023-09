"Un'economia in salute contribuisce al bene del sistema democratico e della libertà, alla coesione della nostra comunità". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Assemblea di Confindustria. "Non è il capitalismo di rapina quello a cui guarda la Costituzione nel momento in cui definisce le regole del gioco. Il principio è quello della diffusione delle ricchezze Il modello lo conosciamo: è quello che ha fatto crescere l'Italia e l'Europa", ha aggiunto.