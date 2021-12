Sergio Mattarella “ha fallito in uno dei suoi non secondari compiti, quello di presidente del Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno delle toghe. Nel suo settennato le scorribande dei magistrati nel terreno della politica non solo non sono state arginate ma sono addirittura aumentate. E allora viene da pensare che un nuovo presidente sgradito ai magistrati sia quello che serve per rimettere sui binari la democrazia”. Lo scrive Alessandro Sallusti, direttore di Libero, in un editoriale.