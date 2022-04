Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo, rispettivamente segretario regionale del Pci e autista uccisi dalla mafia il 30 aprile del 1982. "Il quarantesimo anniversario della morte per mano mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo ci ricorda il loro significativo esempio di impegno civico per le generazioni presenti e future. Il consolidamento della legalità esige il coinvolgimento dei giovani in iniziative che tendiono a mantenere viva la memoria dei valori di chi ha pagato con la propria vita la testimonianza prestata per la difesa di radici essenziali della Repubblica, per la difesa della liberà e della giustizia", scrive nella lettera inviata al presidente del Centro studi "Pio La Torre" Vito Lo Monaco in occasione dell'anniversario.