“Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un discorso di fine anno essenziale, chiaro, lineare, che dà prospettiva e fiducia al Paese. Il Capo dello Stato ha ricordato gli eventi dell’ultimo anno, a cominciare dalla sua elezione per un secondo mandato presidenziale, fino allo scioglimento anticipato delle Camere, con il voto in autunno. Ed ha salutato la premiership di Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio, come una novità storica, culturale e sociale. Al presidente Mattarella il grazie da parte di tutti noi, per la sua guida saggia, rispettosa dei ruoli che la Carta assegna alle più alte cariche dello Stato, e per la sua opera al servizio esclusivo della Nazione”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.