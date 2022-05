"In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell'Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda guerra mondiale". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero in occasione della 93esima adunata nazionale Ana, a Rimini.