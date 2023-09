Indipendentemente dall’ovvio rispetto delle norme, sarebbero incomprensibili imprese che – contro il loro interesse – non si curassero, nel processo produttivo, della salute dei propri dipendenti. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione della Assemblea di Confindustria, a Roma. Imprese che – ha aggiunto – sarebbero “incomprensibili se non si curassero di eventuali danni provocati all’ambiente, in cui vivono e vivranno. Incomprensibili – e di breve durata – se non sapessero guardare al futuro. Fuor di logica se pensassero di non dover rispondere ad alcuna autorità o all’opinione pubblica, in merito a eventuali conseguenze di proprie azioni”, ha rimarcato. “È anzitutto il tema della sicurezza sul lavoro che interpella, prima di ogni altra cosa, la coscienza di ciascuno” ha detto ancora.

A proposito di giovani, Mattarella ha aggiunto “Non disperdere il capitale sociale del Paese è una responsabilità che interpella anche il mondo delle imprese: troppi giovani cercano lavoro all’estero, per la povertà delle offerte retributive disponibili. Prima di ogni altro fattore, a muovere il progresso è, infatti, il “capitale sociale” di cui un Paese dispone. Un capitale che non possiamo impoverire”.

Al termine del conflitto mondiale “in alcune situazioni europee, com’è noto, la crisi dell’economia concorse alla crisi della democrazia ed ecco perché, al contrario, una economia in salute contribuisce al bene del sistema democratico e della libertà, alla coesione della nostra comunità” ha proseguito il presidente della Repubblica. “Oggi siamo in una condizione che ci conduce, comunque, a richiamare il legame, per quanto possa a molti apparire scontato, tra economia e democrazia” ha detto ancora.