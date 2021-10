"La grande manifestazione della Cgil a Roma dimostra che la nostra democrazia non corre pericoli. La libertà di poter esprimere le proprie idee politiche anche nella giornata di silenzio che dovrebbe precedere importanti elezioni amministrative, è la rappresentazione plastica di una società dove non c'è spazio per fascismo, comunismo e per soggetti violenti manovrati dall'esterno". Lo ha affermato l'ex magistrato Simonetta Matone.