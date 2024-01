"Vannacci da certi punti di vista è spiazzante, va contestualizzato all'interno del delirio imperante sul politicamente corretto...". Così a 'Un Giorno da Pecora' Simonetta Matone, deputata della Lega. "In Europa esiste un potere intorno alla questione gender, una sorta di lobby gender, che distribuisce posti, esiste questa sorta di pensiero unico. Io contesto che ci si debba occupare esclusivamente di questi temi" l'ex magistrato, che aggiunge: "Esiste un'occupazione degli spazi tv, come ospiti come temi da trattare, questo è un fronte ormai superato".