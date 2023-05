"Ritengo che promuovere, come fa una certa sinistra che si dichiara promotrice dei diritti femminili, la pratica che sfrutta il grembo di una donna per motivi economici sia una porcheria da condannare in tutto il mondo. La donna non è un corpo da affittare o vendere. Punto". Lo afferma in un video il Vicepremier, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini.