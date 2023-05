“Il 20 e il 21 maggio a Milano si è tenuto un sedicente evento sulla fertilità, il ‘Wish for a baby’, durante il quale alcune aziende avrebbero proposto e promosso la maternità surrogata e la commercializzazione di gameti. Non è ammissibile che nel nostro Paese si possa promuovere ‘il bambino da sogno’, selezionabile online. Ci opponiamo, giustamente, a qualunque riferimento alla ‘razza’ in ogni documento pubblico. Allora, a maggior ragione, dobbiamo continuare a opporci a qualunque tentativo non solo linguistico, ma addirittura reale, di selettività volto a selezionare le caratteristiche fisiche dei bambini. Contrasteremo in ogni modo il tentativo di celare, dietro al comodo paravento della dicitura ‘aiuto alla fertilità’, barbare azioni di vera e propria eugenetica. La Lega è contraria a qualsivoglia prova di trasformare i bambini in beni di consumo”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto durante il Question Time al ministro della Famiglia Eugenia Roccella.