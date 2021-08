“Esiste un immenso patrimonio storico, spesso ristrutturato e incredibilmente non gestito, che risulta chiuso e abbandonato, soggetto a incuria, nella nostra Matera, Capitale Europea della Cultura 2019 e Patrimonio dell’umanità Unesco dal 1993. E’ tutto da scoprire, indicato e suggerito dalle guide internazionali, in parte è stato anche riqualificato. Purtroppo, questo autentico tesoro oggi non è ancora fruibile.

Dal centro città alle periferia, sulla Murgia o nei Sassi, fuori dagli itinerari turistici classici è quasi occultato da una Amministrazione che, invece, dovrebbe operare per riaprire e far scoprire un inestimabile valore aggiunto che solo Matera, forse unica in Italia, possiede. Racconta, da solo, la storia dell'uomo dalla preistoria ai nostri giorni, in aggiunta alla splendida scenografia dei Rioni Sassi.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva Basilicata.

“Chiusi, inaccessibili, degradati, non gestiti: questo lo stato attuale del Castello Tramontano (visitabile solo nelle giornate Fai), le chiese di Santa Barbara, Santa Maria La Vaglia e anche Il Convicinio di Sant'Antonio, al cui interno vi sono 4 chiese antiche. Impedito l’accesso dell'area Parco dalla chiesa della Palomba all’area cave, tra cui famose grotte. Lucchetti e cartelli di proprietà privata sono sempre più frequenti ovunque nei Sassi.

Matera è una esperienza completa da vivere, arriva gente oramai da ogni parte del pianeta, invogliati dai media e dalle guide internazionali e web (in tutte le lingue, da Lonely Planet a Tripadvisor). Le città come Matera devono essere pronte a soddisfare un turismo diverso, per il quale il Comune e il Parco della Murgia dovrebbero, senza indugi, avorare a una “intesa di convivenza” con i proprietari delle aree e rendere fruibile l’intero Parco.

Matera è patrimonio mondiale dell’umanità e ad essa deve rispondere. L’Open Future che abbiamo proposto al mondo nel 2019 è ora - speriamo per poco - un Closed Present.

Chiunque deve poterla conoscere - conclude il Consigliere Braia - che deve essere resa semplicemente fruibile, accessibile, predisposta al turismo sostenibile. I tantissimi siti di interesse prima di essere della cultura, sono dell’anima e, una volta scoperti ed esplorati, nell’anima restano e ispirano a ritornarci ancora.”