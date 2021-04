"Preoccupa la denuncia del Nursind (sindacato autonomo delle professioni infermieristiche) secondo il quale al pronto soccorso dell'Ospedale di Pistoia non sempre si rispettino i protocolli e si mettano i pazienti a rischio contagio. Così come preoccupalo gli scandali sulla gestione del piano vaccinale e la scarsa diffusione delle cure domiciliari sia per i malati di Covid che per quelli con altre patologie lievi che potrebbero tranquillamente essere trattare al di fuori dei presidi sanitari. Che la Sanità Toscana, dopo la sciagurata legge regionale del 2015, fosse in crisi era cosa ben nota ai più, la situazione pandemica che stiamo vivendo non ha fatto altro che evidenziare e portare a galla tutte le lacune di un sistema sanitario regionale fallimentare. Quello che dispiace è che altre regioni stanno facendo di tutto per riuscire a garantire la sicurezza dei propri cittadini mentre la Toscana gira in tondo perdendo tempo e risorse. Ho interrogato i Ministri Speranza e Gelmini per portare alla loro attenzione la situazione e per chiedere di intervenire, ognuno secondo le proprie competenze, per fare chiarezza sui protocolli usati e su quelli da usare. Dopo un anno dall'inizio della pandemia, assistere a mancanze di questo tipo non è francamente più tollerabile".



Lo dichiara in una nota la Senatrice di Forza Italia Barbara Masini