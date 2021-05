Roberto Speranza ha chiarito la questione relativa all'uso delle mascherine. A Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3, spiega il ministro della Salute: "Non dobbiamo avere fretta, le mascherine al chiuso le dovremo tenere ancora un pò almeno nel medio periodo. Le mascherine non sono un prezzo enorme da pagare". Poi aggiunge: "Appena gli scienziati ce lo diranno potremo toglierle all'aperto e solo dopo al chiuso. In una fase di transizione dobbiamo non avere fretta e non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti".