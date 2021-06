Marwa Mahmoud, Consigliera comunale Comune di Reggio Emilia, attivista per i Diritti Umani, Civili e Sociali, ha parlato ai microfoni di 24 Mattino sul caso di Saman Abbas. "Io credo che ci sia un silenzio generale da parte della sinistra sul caso di Saman Abbas, si ha paura di razzismo e non si ha conoscenza delle cose. Il timore è che il tema venga preso da altri e strumentalizzato. L'Unione delle comunità islamiche ci ha messo la faccia come ho fatto io, è necessario. C'è la percezione che il matrimonio forzato non ci appartiene, appartiene ad un meridiano parallelo al nostro. Per me invece è una violenza sulle donne, va contro i diritti umani. I matrimoni combinati sono una cosa, altra cosa è quando il matrimonio combinato diventa forzato, contro la voglia di qualcuno, quello va assolutamente condannato. Io sono contro matrimonio combinato, non solo per le donne. Ci sono tanti uomini costretti a sposarsi, bisogna sostenere chi rifiuta questa pratica. In Italia ci sono donne e uomini che hanno richiesto rifugio per questo".