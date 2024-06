“Le primarie in Campania? Mi pare ci siano già state”. Così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania alla domanda di un giornalista durante un evento di ringraziamento elettorale a Napoli. “Ognuno dei possibili candidati alla presidenza della Regione del centrodestra - ha spiegato - si è misurato su un candidato in modo chiaro, annunciandolo e usando ogni strumento a sua disposizione per portare consenso. Il risultato mi pare molto chiaro. Dobbiamo partire subito - ha aggiunto Martusciello - ed è la ragione per la quale non mi sono fermato un attimo dopo i risultati elettorali.

Avrei potuto festeggiare il risultato del più votato tra tutto il centrodestra. Ma la Campania ha bisogno di cambiamenti e non di festeggiamenti”, ha concluso il coordinatore forzista