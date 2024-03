"Mi accusano di esser un presidente pendolare perché faccio avanti e indietro con Roma? Se dopo 5 anni questo è l’unico argomento non possono attaccarmi sul merito. Io vivo in affitto a Pescara in attesa che finisca la ristrutturazione della mia casa a Chieti". Lo afferma il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio, intervenuto a 'Un Giorno da Pecora'. "Il fioretto per esser confermato in Abruzzo? Mi taglio la barba che ho da 35 anni in diretta da voi a @Radio1Rai. Ci aveva provato anche Berlusconi a farmela tagliare ma senza successo…", aggiunge.