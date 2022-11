"Con Roberto Maroni se ne va un grande politico, un segretario federale del nostro partito, ma soprattutto un grande uomo delle istituzioni, che ha servito questo Paese svolgendo con dedizione e onore il suo ruolo. Maroni ha fatto la storia politica degli ultimi 30 anni del Paese. Per quanto riguarda la comunità della Lega, se ne va un amico, con cui tutti abbiamo condiviso in quota parte un percorso importante di vita. Soprattutto, per me e per i colleghi del gruppo che mi onoro di rappresentare, se ne va un grande maestro, ma gli insegnamenti rimangono e continueremo a seguirli. Ciao, Bobo".

Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo in Aula durante la cerimonia di commemorazione di Roberto Maroni.