Lui si chiama Marco Liati ed è uno studente di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Ha 27 anni, ora frequenta il biennio per ottenere la laurea magistrale e ha ricevuto una lettera che non si aspettava, firmata dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

A renderla pubblica lo stesso Liati che ha mostrato la lettera con in calce al documento, protocollato dalla presidenza del Consiglio, la firma del Premier. Draghi è infatti intervenuto riguardo alla tesi di Laurea che lo stesso studente gli aveva inviato relativa al Reddito di cittadinanza, tema quanto mai attuale e divisivo fra tutte le forze politiche.

La Lettera

"Come lei evidenzia nella tesi il Reddito di cittadinanza è il più recente in una lunga serie di interventi volti a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione in Italia - scrive Draghi ringraziando il giovane per aver condiviso le sue osservazioni - E' ispirato a valori costituzionali, come l'eguaglianza e la solidarietà politica, economica e sociale. Tuttavia si tratta di uno strumento che, come lei sottolinea, ha alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda le politiche attive del lavoro". La lettera si conclude "con i migliori auguri per i Suoi studi, Mario Draghi". Immediato il commento del giovane su Twitter: "Son soddisfazioni".