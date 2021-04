"Salvini ha un problema elettorale con Fratelli d’Italia. Il tema del coprifuoco sta tutto qui, è politica con la p minuscola. Io credo che si debba fare di tutto per aiutare le attività economiche, bisogna anche evitare il rischio Sardegna. Andiamo avanti giorno per giorno, sapendo che non possiamo tornare indietro in vista della stagione estiva”.

Lo dice il senatore Pd Andrea Marcucci in collegamento con l’Aria che tira su La7.