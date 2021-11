Il Ddl Zan? “Non essendo riusciti a renderlo legge il nostro è stato un fallimento, è stata sbagliata sia l'impostazione che i tempi. L’apertura di Enrico Letta da Fazio al confronto è stata tardiva. Non bisognava esser rigidi sul testo all’inizio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd Andrea Marcucci. “Letta ha sbagliato quando venne al gruppo e disse in maniera definitiva che la legge avremmo dovuto votarla senza nessuna modifica”. C'è chi dice che il Pd voleva perdere. “No, a pensare questo io non ci arrivo...” Come valuta l'assenza di Renzi proprio nel giorno del voto sullo Zan? “Chi non viene in quel giorno lì deve aver avuto proprio un impedimento gravissimo”.

“Il nuovo Ulivo mi piace, con dentro tutti, anche i 5S se c'è una convergenza programmatica”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd Andrea Marcucci. Chi vede come candidato segretario al prossimo congresso Pd? “Magari mi candido pure io, chi sa...”