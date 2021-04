“Tutti gli sforzi devono essere concentrati sulle attività che possiamo riaprire. Ed al più presto dobbiamo iniziare con tutte quelle che possono essere organizzate all’aperto: bar, ristoranti, palestre, ma anche cinema e spettacoli dal vivo. La scienza ci dice che i contagi negli esterni sono molto più difficili, in più siamo in vista della bella stagione. Il Governo decida”. Lo scrive in una nota il senatore del Pd Andrea Marcucci.