“Giornata storica quella che ha visto l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di Legge sull’Autonomia. Alle chiacchiere di chi ha sempre sostenuto potessero esserci dei problemi per il via libera, la risposta più chiara sono stati gli applausi che hanno sancito l’approvazione del documento. Per chi, come il sottoscritto, ha sempre creduto che l’autonomia potesse essere la strada per far ripartire l’Italia, Toscana naturalmente compresa, si tratta, quindi, di un momento particolarmente emozionante. Adesso, auspico fortemente che tutte le Regioni prendano in seria considerazione l’opportunità di agganciarsi a questo treno dell’autonomia e tra esse, ovviamente pure la nostra. Finora, anche il Presidente Giani pareva propenso ad aderire: ora, leggo che, viceversa, manifesti delle perplessità in merito. Mi auguro, dunque, che non si faccia condizionare da esigenze congressuali del suo partito. La Toscana non puo’ rimanere al palo, ma deve convintamente approfittare di questa opportunità, da noi attesa da decenni”. Così in una nota, Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.