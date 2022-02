Le Marche verso il passaggio di colore da giallo ad arancione. E' quanto emerge dalla tabella degli indicatori decisionali al vaglio dei tecnici dopo il monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Le Marche, infatti, hanno il 26,3% di occupazione di terapia intensiva - il record attualmente in Italia - e il 33,1% in area medica. Per passare in arancione occorre superare contemporaneamente tre indicatori: il 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva, il 30% dei posti letto occupati nelle aree mediche e un'incidenza settimanale di contagi oltre i 150 casi ogni 100mila abitanti. Salvo soprese dell'ultimo minuto non dovrebbero esserci altri cambi di colore. Se fosse confermato l'unico passaggio: sarebbero dunque 6 le regioni arancioni: Marche (l'ultimo arrivo) insieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Valle Aosta. Dovrebbero poi restare in zona bianca Basilicata, Molise e Umbria. Tutte le altre resterebbero gialle.