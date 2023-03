“Incrementare le capacità del porto di Ancona e liberare alcune aree urbane per una profonda riqualificazione. Sono gli obiettivi prefissati nell’incontro svolto al Mit con il governatore delle Marche Francesco Acquaroli. Nei prossimi giorni approfondiremo i temi dello sviluppo dello scalo di Ancona per un potenziamento mirato a un incremento dei traffici prendendo in considerazione le esigenze degli operatori del territorio col recupero di aree finora non sfruttate. Mi sono reso disponibile per un incontro ad Ancona col governatore, il presidente dell’Autorita portuale Vincenzo Garofalo e gli stakeholders con l’obiettivo di avere un porto più sostenibile, aree riqualificate al servizio dei cittadini e la crescita occupazionale”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.