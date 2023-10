"L’accordo che il Governo ha firmato oggi con la regione Marche è il secondo in Italia dopo la Liguria e fa parte di un ampio lavoro di riforma per invertire la rotta sulle politiche di coesione. Oltre 500 milioni di euro destinati alle infrastrutture, alle politiche per il turismo, alla cultura, all'occupazione e alle imprese. L'Italia negli anni non si è distinta per queste risorse, noi abbiamo deciso di intervenire in modo strutturale e con fatti concreti". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni.