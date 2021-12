"Le statistiche ci dicono che la scuola, negli ultimi giorni prima delle vacanze natalizie, è stato un veicolo importantissimo del virus: non sono un tifoso della didattica a distanza, però non vorrei che alla fine, se non si prende alcun tipo di provvedimento in vista del ritorno in classe, si rischi di arrivare in dad lo stesso con una situazione compromessa anche in altri settori". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha rimandato "le decisioni su cosa è opportuno fare al Comitato Tecnico Scientifico".