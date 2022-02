"Spero davvero che il governo ripensi quanto prima a queste misure". A dirlo e' il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, commentando il passaggio della regione in fascia arancione da lunedi', provvedimento per il quale si e' detto "dispiaciuto". "A fronte di migliaia di positivi giornalieri, gli accessi nelle strutture ospedaliere sono assolutamente sotto controllo", ha sottolineato, ricordando anche che il governo non ha tenuto conto della richiesta della Conferenza delle Regioni di superare la classificazione a colori o "almeno" di non conteggiare tra i pazienti ricoverati Covid coloro che sono ricoverati per altre patologie e positivi. "Rispetto a queste ordinanze del ministero - ha poi aggiunto -, le Regioni non possono fare nulla, ma ritengo che sia fondamentale in questa fase non continuare nella direzione intrapresa, che rischia di dare un messaggio sbagliato e provocare danni sociali ed economici ingentissimi, in un contesto gia' fortemente provato dai rincari energetici e delle materie prime".