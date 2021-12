"La maggior parte degli italiani crede che, su diktat internazionali, nel decennio scorso si sia fatta “austerità” (=riduzione della spesa corrente). Questo l’andamento della spesa corrente primaria: prima nominale, poi in % del Pil, e infine in termini reali (fonte: Istat)". Lo scrive in una nota l'esponente di Italia Viva Luigi Marattin, allegando alcuni grafici:

