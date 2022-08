"Ci è voluto un po', ma finalmente la Lega ha ammesso che la loro proposta è un rifacimento degli scaglioni Irpef, in cui l'aliquota è flat solo entro certi limiti di reddito, poi cambia. Ad esempio, una famiglia monoreddito con un reddito complessivo di 55.000 ha un'aliquota legale del 30%, non certo del 15%. Come in un normale sistema a scaglioni, che in Italia esiste dal 1974". Lo dichiara il responsabile economico di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze, che aggiunge: "A questo punto le parole "flat tax" possono sparire definitivamente dal dibattito. In questa campagna elettorale, non la propone nessuno".