"L’idea di dare all’Italia un grande partito liberale, riformista e popolare in grado di parlare il linguaggio del coraggio e del buon senso non può fermarsi di fronte a quanto successo. Soprattutto visto il modo in cui è successo". Lo scrive l'esponente di Italia Viva Luigi Marattin su Twitter.

