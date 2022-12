“L’Operazione Strade Sicure, che impegna i militari dal 2008 nelle nostre strade a presidio della sicurezza e del controllo del territorio, è un dispositivo che da anni contrasta episodi di criminalità. Per questo come Lega abbiamo presentato un ordine del giorno, approvato, con cui si impegna il Governo a valutare, anche individuando ulteriori risorse finanziarie alla prosecuzione dell’operazione per gli anni 2024 e 2025. Una risorsa in più, efficace, per tutelare cittadini e territori”.



E’ quanto dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Difesa, Eugenio Zoffili.