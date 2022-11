Il Consiglio dei ministri, dopo oltre tre ore di riunione, ha approvato stanotte la legge di bilancio. Ecco la nota diffusa da palazzo Chigi al termine della riunione di governo, con le misure. - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (disegno di legge). Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (Dpb).

