"Credo sarà possibile varare la manovra nei tempi. Ce la stiamo mettendo tutta. È un auspicio che dovrebbe essere condiviso da maggioranza e opposizione".

Così, oggi sul Corriere della Sera, Valentino Valentini, viceministro per le Imprese e il Made in Italy ed esponente di Forza Italia.

"Ci sono fibrillazioni nella maggioranza? Sono fisiologiche durante una trattativa sulla manovra finanziaria - spiega. E all'interno di Forza Italia? "Priorità diverse sull'uso di risorse scarse. Ma, anche qui, nulla di patologico" afferma.

"Linee rosse non ce ne sono. Ma noi teniamo alla decontribuzione per aziende che assumano under 35 con taglio del 100% dei contributi, alzando da 6 a 8 mila il limite massimo. Vorremmo portare almeno a 600 euro le pensioni minime. E sul superbonus chiediamo la proroga di un mese per consegnare l'asseverazione dei lavori e sbloccare i cassetti fiscali. Altrimenti si rischia di far fallire le aziende che si volevano aiutare con il superbonus" sottolinea e conclude.