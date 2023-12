"La #manovra del Governo #Meloni approvata in via definitiva dalla #Camera destina la risorse al lavoro e alle #imprese. Anche per questo ha avuto il giudizio positivo delle agenzie di rating e dei mercati. Italia in campo con una visione strategica per il rilancio del #sistemaproduttivo". Così sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.