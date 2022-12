"Questa mattina la Commissione europea ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime la sua bocciatura per le misure contenute nella legge di bilancio italiana relative all'aumento del tetto al contante da 2.000 a 5.000 euro e alla rimozione dell'obbligo di accettare pagamenti pos sotto i 60 euro. Come Movimento 5 stelle ci aspettavamo questa presa di posizione forte da parte della Commissione in quanto, come si legge: 'Il documento programmatico di bilancio comprende misure che non sono coerenti con le passate raccomandazioni specifiche per Paese. Già nel 2019 la Commissione raccomandò all'Italia di combattere l'evasione fiscale con particolare riferimento all'omessa fatturazione, anche rafforzando l'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici e l'abbassamento delle soglie legali per i pagamenti in contanti. Adesso da parte del governo Meloni ci aspettiamo una repentina retromarcia sull'uso del contante e misure concrete contro l'evasione fiscale di cittadinanza, nella direzione auspicata dalla Commissione europea e in linea con gli impegni assunti in merito al Pnrr. Sul tema in discussione, il M5s in Parlamento ha presentato proposte nella direzione raccomandata da Bruxelles".

Così in una nota Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.