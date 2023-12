"Sorprende davvero la mancanza di memoria del Pd e del M5S. Stamattina, in commissione bilancio alla Camera, hanno accusato il governo di aver dato mance e mancette in finanziaria. Da che pulpito vien la predica verrebbe da dire". Lo dichiara in una nota il deputato di FdI Paolo Trancassini.

"La manovra non solo sostiene le famiglie, le imprese, la crescita e il lavoro ma dimostra la compattezza di questa maggioranza. E ci sorprende l'improvvisa amnesia dell'opposizione rispetto a tutte le mance e mancette messe nelle scorse finanziarie dai governi precedenti. Ricordo, solo per fare un esempio, l'approvazione di un mio emendamento per cancellare voli a Dubai inseriti in finanziaria per portare a spasso gli amici di Di Maio. Ma la lista è davvero lunga", conclude Trancassini.