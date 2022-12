“I nostri avversari politici ci accusano di essere i colpevoli di quanto non va bene nel nostro Paese: è davvero divertente ascoltare queste parole da parte di chi ha governato per cinque anni lasciando un’eredità disastrosa. Ricordiamo a chi ci ha preceduto che governiamo da appena due mesi e, nonostante ciò, siamo riusciti a portare a termine i lavori di approvazione della manovra in tempi brevissimi. Ora è il momento di mettere in campo misure tarate sulla crescita dell’Italia e sul sostegno alle fasce più deboli”. Lo dice Paolo Trancassini, deputato di Fdi.