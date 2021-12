"Ci apprestiamo a votare una manovra alla quale la Lega ha contribuito garantendo equilibrio e buonsenso. Ci siamo battuti per un deciso e tangibile taglio delle tasse che sostenesse imprese e famiglie, fiaccate dalla pandemia e dalla relativa crisi economica. Abbiamo stimolato il governo a tenere in grande considerazione fenomeni come il rincaro delle materie prime, che depotenziano la ripartenza della vita economica del Paese, o come quello del caro bollette di luce e gas, per il quale la Lega ha responsabilmente chiesto l'apertura di un tavolo di confronto. Siamo convinti che rispondere agli affondi della crisi, serva a ridare competitività ai nostri imprenditori, così come il contenimento degli sprechi del Reddito di cittadinanza significhi giustizia sociale e fondi da allocare più adeguatamente. Infine, abbiamo difeso i territori e le comunità: con i 150 milioni disposti per il Fondo di sostegno alle attività turistiche, garantiamo aiuti concreti al comparto, ai lavoratori della montagna, a quelli cioè che hanno pagato di più la pandemia e che non meriterebbero nuove chiusure. La Lega di governo c'è e lavora perché nessuno resti indietro".



Così la senatrice della Lega Elena Testor.