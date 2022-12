“Bene l’emendamento sulla caccia, è ora che le città si riprendano la propria vita in mano. Tutto questo sarà possibile attraverso lo straordinario e incessante lavoro che le forze dell’ordine mettono in campo per garantire la sicurezza pubblica ma non solo. La questione degli animali selvatici che girano indisturbati per le città è più ampia perché non solo spaventano e mettono in pericolo i cittadini ma vanno a toccare anche l’igiene sanitario di quello spazio urbano. Con l’approvazione del testo che andrà direttamente nella manovra finanziaria Fratelli d’Italia conferma l’idea che ha della Nazione, una Italia sicura dove i cittadini possono finalmente essere protagonisti”.

Lo ha dichiarato Guerino Testa, deputato di Fratelli d'Italia.