"Sono emozionata, è la prima volta che parlo ad un convegno così col ricordo ed il pensiero al nostro presidente Berlusconi. Tutto questo si realizza grazie a lui, alla magia che ha creato dal 1994 e che non si spegnerà mai, come dimostrano i 100.000 nuovi tesserati. Forza Italia è la compagine che più rappresenta le esigenze delle imprese perché noi stessi veniamo dal mondo del lavoro e delle attività produttive. Una volta terminato il nostro mandato politico, torneremo al nostro lavoro, non ci interessano le poltrone. Questo governo sta facendo molto bene, anche nella manovra segue i principi che il presidente Berlusconi ha sempre enunciato. Abbiamo esteso già con la scorsa Finanziaria la flat tax al 15% fino ad 85000 euro e l’abbiamo confermata, abbiamo rimodulato le 3 aliquote, con il 23% di tassazione per i redditi fino a 28000 euro, il 35% per i redditi fino a 45000 euro ed il 43% per gli altri. L’obiettivo è quello di portare la flat tax per tutti i redditi fino a 100000 euro. Così come abbiamo esteso la no tax area fino ad 8500 euro. Il sogno del presidente Berlusconi è di estenderla fino ai 13000 euro e lavoreremo anche in questo senso. Dobbiamo sostenere le fasce deboli, il ceto medio e le imprese. Chi dice che questa manovra è contro queste fasce, dice un’eresia, è una mera strumentalizzazione!”.

Così Chiara Tenereni, deputata FI e responsabile del dipartimento lavoro del partito azzurro, nel suo intervento ad ‘#Etna23, il meeting del buongoverno’, la due giorni di Forza Italia in corso a Taormina.